LA YEGROS – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

LA YEGROS Début : 2025-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

1ère partie El Gato Negro Song System La Yegros en concert – La tornade argentine de retour sur scène !Reine incontestée de la nu-cumbia, La Yegros revient avec un nouvel album explosif, HAZ, et un live plus survolté que jamais ! Entre rythmes traditionnels sud-américains, beats électro, reggae, funk et sonorités urbaines, elle tisse une musique aussi festive qu’intime, portée par sa voix charismatique et son énergie scénique légendaire. Accompagnée de ses fidèles musiciens et d’un arsenal électronique boosté, La Yegros transforme chaque concert en fête brûlante et libératrice. Une invitation à danser, vibrer et ressentir !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66