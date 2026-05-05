LA YEGROS, Le Rocher de Palmer, Cenon

LA YEGROS Jeudi 1 avril 2027, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 25€ | Tarif Abonné.e : 22€ | Tarif Infidèle : 22€ | Tarif PMR/PSH : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T23:30:00+02:00

Fin : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T23:30:00+02:00

Fusion tous azimuts de musique traditionnelle argentine, d’afro-beat, de dancehall jamaïcain, de reggae, de R&B et d’une flopée de rythmes dopés à l’électro et taillés pour la danse, la nu-cumbia de La Yegros fait chalouper l’Europe depuis Viene de Mí, tiré de son 1er album en 2013. Une révélation de ce côté-ci de l’Atlantique. Le groupe multiplie les pépites – des tubes de l’été en puissance ! – révélant des textes poétiques, féministes et engagés. La voix de gamine espiègle de Mariana Yegros mène le bal, entourée de cuivres, de guitares, de percus, d’accordéon entêtants et de flûtes andines déchaînées ! Sur scène, la bande de musiciens survoltés s’en donne à cœur joie, nous invitant à partager ce folklore mondial, ce bastringue un peu dingue, ce tourbillon électrisant !

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/la-yegros-01042027-1830 »}]

Venue tout droit de Buenos Aires, place à la nu-cumbia, un cocktail vivifiant qui fait exulter le corps et réveille l’esprit. La Yegros en est la parfaite ambassadrice, pour ne pas dire la reine ! Argentine Musiques du monde