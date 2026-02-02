La Yegros + Roda de Samba de Tours Tours

La Yegros + Roda de Samba de Tours

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2026-04-02 19:30:00

La Yegros, figure magnétique de la nu-cumbia et icône de la scène sud-américaine, revient avec HAZ, son quatrième album. Si ses racines populaires — chamamé, carnavalito, cumbia — demeurent, elle y mêle désormais des sonorités contemporaines issues des musiques urbaines mondialisées, du reggae ou du funk, et aborde des thèmes plus intimes et parfois douloureux.

Porté par une palette sonore très ouverte — flûtes andines, guitare funk, accordéon mélancolique, beats électro-cumbia, cuivres ou orchestrations chambristes — HAZ explore les contradictions de l’amour et des émotions qui le traversent. Conçu pour une scène encore plus explosive, le live s’enrichit de synthétiseurs et machines pour amplifier son énergie. 25 .

La Yegros, magnetic figure of nu-cumbia and icon of the South American scene, returns with HAZ, her fourth album. Roda de Samba de Tours (Brazilian music). Come and experience a dancing concert like no other!

