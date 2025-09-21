La yole women’s cup 04 Boulevard Allègre Le Marin 97290 Le Marin

La yole women’s cup Dimanche 21 septembre, 09h00 04 Boulevard Allègre Le Marin 97290 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T22:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T22:30:00

courses de bb yole exclusivement réservé aux femmes de la yole de Martinique

04 Boulevard Allègre Le Marin 97290 04 Boulevard Allègre Le Marin 97290 Le Marin 97290 Martinique Martinique 0617214839 http://layoledemartinique.com Plage du bourg

