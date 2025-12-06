La Yourte du père Noël Place de la Liberté Brest
Place de la Liberté Marché de Noël Brest Finistère
Le Père Noël a installé sa yourte dans un petit coin de forêt. Allez-lui rendre visite et partagez un moment de magie !
Le Père Noël accorde à chacun un moment particulier. Un peu d’attente est à prévoir…
Horaires
Samedi 6 et dimanche 7 décembre 10h à 12h et 14h à 19h30
Vendredi 12 décembre 17h à 20h
Samedi 13 et dimanche 14 décembre 10h à 12h et 14h à 20h
Mercredi 17 décembre 20h
Vendredi 19 décembre 17h à 20h
Du 20 au 23 décembre 10h à 12h et 14h à 20h
Mercredi 24 décembre 10h à 12h et 14h à 19h.
Ateliers de Noël
En panne d’idée cadeau ? Les bibliothécaires de la ville de Brest vous accueillent pour des ateliers !
Mercredi 10 décembre
De 15h à16h30
À partir de 10 ans. Inscription au chalet accueil, limité à 15 personnes.
Mercredi 17 décembre
De 15h à 16h30
À partir de 10 ans. Sur réservation sur place. .
Place de la Liberté Marché de Noël Brest 29200 Finistère Bretagne
