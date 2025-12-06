La Yourte du père Noël Place de la Liberté Brest

La Yourte du père Noël

Place de la Liberté Marché de Noël Brest Finistère

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-24

2025-12-06

Le Père Noël a installé sa yourte dans un petit coin de forêt. Allez-lui rendre visite et partagez un moment de magie !

Le Père Noël accorde à chacun un moment particulier. Un peu d’attente est à prévoir…

Horaires

Samedi 6 et dimanche 7 décembre 10h à 12h et 14h à 19h30

Vendredi 12 décembre 17h à 20h

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 10h à 12h et 14h à 20h

Mercredi 17 décembre 20h

Vendredi 19 décembre 17h à 20h

Du 20 au 23 décembre 10h à 12h et 14h à 20h

Mercredi 24 décembre 10h à 12h et 14h à 19h.

Ateliers de Noël

En panne d’idée cadeau ? Les bibliothécaires de la ville de Brest vous accueillent pour des ateliers !

Mercredi 10 décembre

De 15h à16h30

À partir de 10 ans. Inscription au chalet accueil, limité à 15 personnes.

Mercredi 17 décembre

De 15h à 16h30

À partir de 10 ans. Sur réservation sur place. .

Place de la Liberté Marché de Noël Brest 29200 Finistère Bretagne

English :

