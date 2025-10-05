La Yussoise rue de la République Yutz
La Yussoise rue de la République Yutz dimanche 5 octobre 2025.
La Yussoise
rue de la République Aéroparc Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Venez participer à l’événement sportif incontournable de la rentrée à Yutz !
Au programme
– Semi-marathon (21,1 km) départ 10h00
– Course 10 km départ 10h30
– Marche 5,5 km départ 10h35
Animations sur place Restauration, buvette, stands d’information.
Inscription à la marche directement au cabinet de podologie de Carole Cornuez 16 Esplanade de la Brasserie à Yutz, au marché les vendredis matins 26 septembre et 3 octobre ainsi qu’à l’Intermarché de Basse-Ham (une communication sera faite pour plus de détails).Tout public
12 .
rue de la République Aéroparc Yutz 57970 Moselle Grand Est layussoise.courses@gmail.com
English :
Come and take part in Yutz?s not-to-be-missed back-to-school sporting event!
Program:
– Half-marathon (21.1 km) ? start 10:00 am
– 10 km run ? start 10:30 am
– 5.5 km walk ? start 10:35 am
On-site entertainment: Catering, refreshments, information stands.
Registration for the walk: directly at Carole Cornuez’s podiatry practice 16 Esplanade de la Brasserie in Yutz, at the market on Friday mornings September 26 and October 3, and at the Basse-Ham Intermarché (more details to follow).
German :
Nehmen Sie an dem unumgänglichen Sportereignis des Herbstes in Yutz teil!
Auf dem Programm stehen:
– Halbmarathon (21,1 km) ? Start 10.00 Uhr
– Lauf 10 km ? Start 10.30 Uhr
– Wanderung (5,5 km) ? Start 10:35 Uhr
Animationen vor Ort: Essen, Trinken, Informationsstände.
Anmeldung für die Wanderung: direkt in der Fußpflegepraxis von Carole Cornuez 16 Esplanade de la Brasserie in Yutz, auf dem Markt am Freitagmorgen, 26. September und 3. Oktober, sowie im Intermarché in Basse-Ham (weitere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben).
Italiano :
Partecipate all’imperdibile evento sportivo di Yutz per il ritorno a scuola!
In programma:
– Mezza maratona (21,1 km) ? partenza ore 10.00
– 10 km di corsa? Partenza alle 10.30
– Camminata di 5,5 km? Partenza alle 10.35
Intrattenimento in loco: catering, ristoro, stand informativi.
Iscrizioni alla camminata: direttamente presso lo studio di chiropratica di Carole Cornuez 16 Esplanade de la Brasserie a Yutz, al mercato il venerdì mattina del 26 settembre e del 3 ottobre e presso il negozio Intermarché a Basse-Ham (maggiori dettagli in seguito).
Espanol :
¡Participa en el evento deportivo de la vuelta al cole de Yutz!
En el programa:
– Media maratón (21,1 km) ? salida a las 10.00 horas
– Carrera de 10 km ? salida a las 10.30 h
– 5,5 km a pie ? salida a las 10.35 h
Animación in situ: catering, refrescos, puestos de información.
Inscripciones para la marcha: directamente en la consulta de podología de Carole Cornuez 16 Esplanade de la Brasserie en Yutz, en el mercado los viernes 26 de septiembre y 3 de octubre por la mañana y en la tienda Intermarché de Basse-Ham (más información próximamente).
L’événement La Yussoise Yutz a été mis à jour le 2025-09-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME