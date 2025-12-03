LA ZARRA – LES ETOILES Paris

LA ZARRA Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

FAR PROD PRESENTE : LA ZARRARévélée en 2021 grâce à son single « Tu t’en iras », certifié platine avec plus de 30 millions de streams, et à la parution de son premier album « Traîtrise », La Zarra s’impose comme l’une des figures montantes de la scène francophone.Aujourd’hui, elle signe son grand retour avec un nouveau single disponible le 5 décembre et un album en préparation, où elle explore une palette d’émotions plus libre, plus assumée.Fidèle à son univers, elle transforme chaque morceau en une scène vivante, cinématographique. Elle y tisse des fragments d’histoire, les siens et ceux de tant d’autres, des instants de fragilité et de force, de vérité et d’élan, qui résonnent comme des confidences à voix haute.Au centre de tout, il y a la voix : nuancée, instinctive, capable de glisser du murmure à l’éclat, de la douceur à l’intensité.Sa vérité reste la même : écrire ce qu’elle ressent, sans détour. Rien de plus, rien de moins.

LES ETOILES 61, RUE DU CHÂTEAU D’EAU 75010 Paris 75