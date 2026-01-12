La Zest’Ouest 1ère édition Tréflez
La Zest’Ouest 1ère édition Tréflez samedi 23 mai 2026.
La Zest’Ouest 1ère édition
Tréflez Finistère
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Qu’est ce que la Zest’Ouest ?
L’aventure
Une aventure en stop originale où vous partez de n’importe où en
France pour rejoindre Tréflez, à la pointe bretonne.
Le festival
À l’arrivée, un festival avec activités absurdes, food trucks et concerts
pour célébrer le périple.
Le retour
Un service de cars ramène les participants vers les villes de départ
officielles.
Un voyage où le chemin compte autant que la destination ! .
Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 32 00 22 12
