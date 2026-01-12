La Zest’Ouest 1ère édition

Tréflez Finistère

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Qu’est ce que la Zest’Ouest ?

L’aventure

Une aventure en stop originale où vous partez de n’importe où en

France pour rejoindre Tréflez, à la pointe bretonne.

Le festival

À l’arrivée, un festival avec activités absurdes, food trucks et concerts

pour célébrer le périple.

Le retour

Un service de cars ramène les participants vers les villes de départ

officielles.

Un voyage où le chemin compte autant que la destination ! .

Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 32 00 22 12

