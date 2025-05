La zizanie fait sa mascarade – Le crouz’art Saint-Pierre-Eynac, 31 mai 2025 16:00, Saint-Pierre-Eynac.

Le crouz'art 5 Le Crouzet Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Animations, bal masqué, , concerts, buvette et food trucks pour rythmer la soirée.

Le crouz’art 5 Le Crouzet

Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes loucreezart@freespace.fr

English :

Entertainment, masked ball, concerts, refreshments and food trucks to keep the evening moving.

German :

Animationen, Maskenball, , Konzerte, Getränkeausschank und Foodtrucks, um den Rhythmus des Abends zu bestimmen.

Italiano :

Intrattenimento, ballo in maschera, concerti, rinfreschi e food truck per movimentare la serata.

Espanol :

Entretenimiento, baile de máscaras, conciertos, refrescos y food trucks para amenizar la velada.

