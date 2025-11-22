La zizan’INK convention du tatouage Le Crouz’art Saint-Pierre-Eynac
La zizan’INK convention du tatouage Le Crouz’art Saint-Pierre-Eynac samedi 22 novembre 2025.
La zizan’INK convention du tatouage
Le Crouz’art 5 route du Crouzet Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire
Début : Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Première édition de la Zizan’Ink ✨ 22 et 23 Novembre
Une convention pensée pour célébrer le tatouage comme un véritable art.
Des artistes soigneusement choisis, avec des créations uniques et originales.
Le Crouz’art 5 route du Crouzet Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lazizanie@freespace.fr
English :
First edition of Zizan?Ink ? November 22 and 23
A convention designed to celebrate tattooing as a true art form.
Carefully selected artists, with unique and original creations.
German :
Erste Ausgabe der Zizan?Ink? 22. und 23. November
Eine Convention, die darauf ausgelegt ist, das Tätowieren als wahre Kunst zu feiern.
Sorgfältig ausgewählte Künstler mit einzigartigen und originellen Kreationen.
Italiano :
Prima edizione di Zizan?Ink? 22 e 23 novembre
Una convention pensata per celebrare il tatuaggio come vera e propria forma d’arte.
Artisti accuratamente selezionati, con creazioni uniche e originali.
Espanol :
Primera edición de Zizan?Ink ? 22 y 23 de noviembre
Una convención diseñada para celebrar el tatuaje como una verdadera forma de arte.
Artistas cuidadosamente seleccionados, con creaciones únicas y originales.
