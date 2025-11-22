La zizan’INK convention du tatouage Le Crouz’art Saint-Pierre-Eynac

La zizan’INK convention du tatouage

Le Crouz’art 5 route du Crouzet Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Première édition de la Zizan’Ink ✨ 22 et 23 Novembre

Une convention pensée pour célébrer le tatouage comme un véritable art.

Des artistes soigneusement choisis, avec des créations uniques et originales.

.

Le Crouz’art 5 route du Crouzet Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lazizanie@freespace.fr

English :

First edition of Zizan?Ink ? November 22 and 23

A convention designed to celebrate tattooing as a true art form.

Carefully selected artists, with unique and original creations.

German :

Erste Ausgabe der Zizan?Ink? 22. und 23. November

Eine Convention, die darauf ausgelegt ist, das Tätowieren als wahre Kunst zu feiern.

Sorgfältig ausgewählte Künstler mit einzigartigen und originellen Kreationen.

Italiano :

Prima edizione di Zizan?Ink? 22 e 23 novembre

Una convention pensata per celebrare il tatuaggio come vera e propria forma d’arte.

Artisti accuratamente selezionati, con creazioni uniche e originali.

Espanol :

Primera edición de Zizan?Ink ? 22 y 23 de noviembre

Una convención diseñada para celebrar el tatuaje como una verdadera forma de arte.

Artistas cuidadosamente seleccionados, con creaciones únicas y originales.

L’événement La zizan’INK convention du tatouage Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal