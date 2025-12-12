La Zonda Festival Au Fil du Jazz 2026 Bourgueil

La Zonda Festival Au Fil du Jazz 2026

Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

La Zonda guitares & voix

Trio la Zonda. Cette formation, issue de la complicité de deux guitaristes Kévin Goubern et Laurent Blet, tous deux passionnés de swing et de jazz manouche, et d’une chanteuse charismatique, Bab’ Gatt, a conquis l’auditoire.

À travers leur répertoire composé de chansons latinos, aux sonorités de l'emblématique Django Reinhardt, ce trio a apporté, en ces moments de froid et de fêtes, un peu de chaleur aux accents espagnols.

Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 14 culture@bourgueil.fr

English :

La Zonda ? guitars & vocals

Trio la Zonda. This group, formed by two guitarists, Kévin Goubern and Laurent Blet, both passionate about swing and gypsy jazz, and a charismatic singer, Bab? Gatt, won over the audience.

