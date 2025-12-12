LA ZONE INDIGO – THEATRE DES BELIERS PARISIENS Paris

LA ZONE INDIGO Début : 2026-02-06 à 21:00. Tarif : – euros.

LA ZONE INDIGOAprès « Les crapauds fous », « La course des Géants » et « Big Mother »Découvrez la nouvelle création de Mélody Mourey !LA ZONE INDIGO est un thriller d’anticipation qui suit un petit groupe de chercheurs dans une France totalitaire, tous confrontés à un même dilemme : pour résister, faut-il fuir ou rester ?Lorsqu’un cachalot équipé d’enregistreurs s’échoue sur la côte atlantique, la bioacousticienne Cleo Marson et son équipe sont chargés d’enquêter sur l’origine de cette tentative d’espionnage. Ils ignorent alors que leurs découvertes pourraient les amener à fuir leur pays, bouleverser l’ordre mondial et mettre des millions de vie en péril. Autrice et mise en scène : Mélody MoureyLes Crapauds Fous • La Course des Géants • Big MotherAvec : Azad BoutellaAriane BrousseGuillaume DucreuxOlivier FaliezMarie MontoyaLara TavellaMusiques : Simon MeuretVidéos : Édouard GraneroScénographie : Olivier ProstLumières : Arthur GauvinCostumes : Bérengère RolandUne production Théâtre des Béliers Parisiens

THEATRE DES BELIERS PARISIENS 14 BIS RUE SAINTE ISAURE 75018 Paris 75