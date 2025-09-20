LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine Le LAAC Dunkerque

réservation obligatoire pour Déambul’art et les visites accompagnée du LAAC et de son architecture

15h : Un look, une œuvre ! Les tenues inspirées des expositions du LAAC, rassemblées au fil des défilés, sont mises en vente. Une chance unique d’acquérir des pièces originales et audacieuses, au bénéfice de l’association Coud’pouce pour l’emploi.

16h : Déambul’art – Des saynètes inattendues ponctuent votre visite du musée, le transformant en véritable scène vivante. Les collections prennent vie… à vous de les suivre !

Théâtre amateur encadré par Amélie Becuwe

Réservation obligatoire : places limitées.

15h : Visite accompagnée du LAAC et de son architecture

Plus d’informations au 03 28 29 56 00

www.musees-dunkerque.eu

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France

Au cœur d'un jardin de sculptures, d'eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

