LAAC – un look, une oeuvre! Le LAAC Dunkerque

LAAC – un look, une oeuvre! Le LAAC Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

LAAC – un look, une oeuvre! 20 et 21 septembre Le LAAC Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les tenues inspirées des expositions du LAAC, rassemblées au fil des défilés, sont mises en vente. Une chance unique d’acquérir des pièces uniques, originales et audacieuses, au bénéfice de l’association Coud’pouce pour l’emploi.

Lancement à 15h00 avec la Cie des Trébuchés.

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Cathy Christiaens