L’AAPPMA Les Amis de la Semène fête ses 100 ans ! Pont-Salomon

L’AAPPMA Les Amis de la Semène fête ses 100 ans !
L’association Les Amis de la Semène a le plaisir de vous convier pour leur 100 ans !
Au programme expositions sur l’association, challenge Pascal Urbanoje (concours de pêche à la mouche), apéritif dînatoire.
Sur réservation avant le 20 septembre.
Maison de la pêche (bassin du pont) Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 45 47 76 lesamisdelasemene@gmail.com
English :
Les Amis de la Semène are delighted to invite you to celebrate their 100th anniversary!
On the program: exhibitions on the association, Pascal Urbanoje challenge (fly-fishing competition), apéritif dînatoire.
Reservations required by September 20.
German :
Der Verein Les Amis de la Semène freut sich, Sie zu seinem 100. Geburtstag einzuladen!
Auf dem Programm stehen: Ausstellungen über den Verein, Challenge Pascal Urbanoje (Wettbewerb im Fliegenfischen), Aperitif und Abendessen.
Auf Reservierung vor dem 20. September.
Italiano :
Gli Amis de la Semène sono lieti di invitarvi a festeggiare il loro 100° anniversario!
In programma: mostre sull’associazione, sfida Pascal Urbanoje (gara di pesca a mosca), aperitivo e cena.
Si prega di prenotare entro il 20 settembre.
Espanol :
Les Amis de la Semène tienen el placer de invitarle a celebrar su centenario
En el programa: exposiciones sobre la asociación, desafío Pascal Urbanoje (concurso de pesca con mosca), aperitivo y cena.
Se ruega reservar antes del 20 de septiembre.
