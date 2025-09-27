L’AAPPMA Les Amis de la Semène fête ses 100 ans ! Pont-Salomon

L’association Les Amis de la Semène a le plaisir de vous convier pour leur 100 ans !



Au programme expositions sur l’association, challenge Pascal Urbanoje (concours de pêche à la mouche), apéritif dînatoire.



Sur réservation avant le 20 septembre.

Maison de la pêche (bassin du pont) Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 45 47 76 lesamisdelasemene@gmail.com

English :

Les Amis de la Semène are delighted to invite you to celebrate their 100th anniversary!



On the program: exhibitions on the association, Pascal Urbanoje challenge (fly-fishing competition), apéritif dînatoire.



Reservations required by September 20.

German :

Der Verein Les Amis de la Semène freut sich, Sie zu seinem 100. Geburtstag einzuladen!



Auf dem Programm stehen: Ausstellungen über den Verein, Challenge Pascal Urbanoje (Wettbewerb im Fliegenfischen), Aperitif und Abendessen.



Auf Reservierung vor dem 20. September.

Italiano :

Gli Amis de la Semène sono lieti di invitarvi a festeggiare il loro 100° anniversario!



In programma: mostre sull’associazione, sfida Pascal Urbanoje (gara di pesca a mosca), aperitivo e cena.



Si prega di prenotare entro il 20 settembre.

Espanol :

Les Amis de la Semène tienen el placer de invitarle a celebrar su centenario



En el programa: exposiciones sobre la asociación, desafío Pascal Urbanoje (concurso de pesca con mosca), aperitivo y cena.



Se ruega reservar antes del 20 de septiembre.

