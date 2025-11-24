LAB et ses amis exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
L’artiste peintre LAB invite 3 amis artistes pour son exposition à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
English :
The painter LAB invites 3 artist friends for his exhibition at the Carnot space in Châtelaillon-Plage.
German :
Der Maler LAB lädt drei befreundete Künstler zu seiner Ausstellung im Carnot-Raum in Châtelaillon-Plage ein.
Italiano :
Il pittore LAB invita 3 amici artisti alla sua mostra presso l’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.
Espanol :
El pintor LAB invita a 3 amigos artistas a su exposición en el espacio Carnot en Châtelaillon-Plage.
