Lab Orchestra Fondation Fiminco Romainville

Distribution

Orchestre de Nouvelles Créations, Expérimentations, et Improvisations Musicales (ONCEIM)

Collectif COAX

À géométrie variable, cet ambitieux projet participatif consiste à rassembler des musiciens professionnels et amateurs en vue d’une création sonore qui s’appuie sur des ateliers pratiques avec des instruments et objets de toutes sortes. L’Orchestre de Nouvelles Créations, Expérimentations et Improvisations Musicales (ONCEIM) – composé de trente-quatre instrumentistes, sous la direction de Frédéric Blondy – et le Collectif COAX – constitué de huit instrumentistes – forment ici le contingent professionnel tandis que cent personnes se mobilisent sur le versant amateur. En résulte un orchestre vraiment inouï qui donne la primauté au jeu collectif tout en permettant à chaque membre d’exprimer sa créativité. Une expérience unique, sur le plan humain comme sur le plan artistique.

Le Lab Orchestra est un projet d’orchestre amateur participatif piloté par la Philharmonie de Paris, la Fondation Fiminco, en partenariat avec La Muse en Circuit.

L’ONCEIM et le Collectif COAX, deux ensembles musicaux français hors normes, s’unissent à cent praticiens amateurs pour donner forme à une expérience collective inédite accordant une latitude maximale à l’inventivité de chaque participant.

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Fondation Fiminco 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville

