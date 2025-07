Lab Rats Compagnie Moost CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Du vendredi 26 au samedi 27 septembre 2025 à 20h. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-26

Deux corps dans une cage de verre. Face à face, ils se cherchent, se testent, s’apprivoisent. Avec Lab Rats, la compagnie Moost propose un duo acrobatique sensible et surprenant, entre danse, cirque et théâtre !

Et si nous observions de près ce qui relie deux êtres humains ? Avec Lab Rats, la Cie Moost place deux artistes dans une cage de verre, sous le regard attentif du public, installé tout autour. Dans ce huis clos acrobatique, les corps s’approchent, s’éloignent, coopèrent, chutent, recommencent. Pas de paroles, mais des gestes, des équilibres, des ajustements constants.



Ce spectacle mêle cirque, danse et théâtre physique dans une forme intime et accessible, où l’on rit parfois, où l’on retient son souffle souvent. Les deux artistes explorent le lien, la confiance, la tension et l’écoute avec une précision troublante et une belle humanité.



Présentée dans une cage en verre autour de laquelle le public est disposé, les spectateurs et spectatrices deviennent témoins d’une intimité mise à nu, à la fois voyeurs et observateurs, à l’image de scientifiques étudiant le comportement d’animaux en cage.



Spectacle déconseillé pour les enfants de moins de 8 ans.

Durée 50 minutes. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Two bodies in a glass cage. Face to face, they search, test and tame each other. With Lab Rats, Compagnie Moost presents a sensitive and surprising acrobatic duo, somewhere between dance, circus and theater!

German :

Zwei Körper in einem Glaskäfig. Von Angesicht zu Angesicht suchen sie sich, testen sich und zähmen sich. Mit Lab Rats präsentiert die Compagnie Moost ein sensibles und überraschendes akrobatisches Duo zwischen Tanz, Zirkus und Theater!

Italiano :

Due corpi in una gabbia di vetro. Faccia a faccia, si cercano, si mettono alla prova e si addomesticano a vicenda. Con Lab Rats, la compagnia Moost presenta un duo acrobatico sensibile e sorprendente, a metà tra danza, circo e teatro!

Espanol :

Dos cuerpos en una jaula de cristal. Cara a cara, se buscan, se prueban y se domestican. Con Lab Rats, la compañía Moost presenta un dúo acrobático sensible y sorprendente, a caballo entre la danza, el circo y el teatro

