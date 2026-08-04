Informations pratiques

Vibraye

L’abandon

Vibraye Sarthe

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 20:30:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

L’histoire de Samuel Paty

Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique. .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

The Story of Samuel Paty

L’événement L’abandon Vibraye a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Vibraye