L’abandon Vibraye
lundi 21 septembre 2026 · Vibraye
Informations pratiques
Vibraye
L’abandon
Vibraye Sarthe
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:30:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
L’histoire de Samuel Paty
Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique. .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
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English :
The Story of Samuel Paty
L’événement L’abandon Vibraye a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Vibraye
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