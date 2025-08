L’Abbatiale de Saint-Gilles Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Gilles Saint-Gilles

Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Saint-Gilles

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans.

Début : Mardi 2025-08-12

fin : 2025-09-30

2025-08-12

Partez à la découverte de l’Abbatiale de Saint-Gilles, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco et de son histoire !

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Gilles 5 place de la République Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Discover the Abbey of Saint-Gilles, listed as a Unesco World Heritage Site, and its history!

German :

Entdecken Sie die Abteikirche von Saint-Gilles, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und ihre Geschichte!

Italiano :

Scoprite l’Abbazia di Saint-Gilles, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e la sua storia!

Espanol :

Descubra la Abadía de Saint-Gilles, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y su historia

