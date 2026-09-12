L’abbatiale sainte-croix, un monument précurseur et innovant JEMP 2026 Rue de la Paix Quimperlé
dimanche 20 septembre 2026 · Rue de la Paix · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
L’abbatiale sainte-croix, un monument précurseur et innovant JEMP 2026
Rue de la Paix Abbatiale Sainte-Croix Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez l’histoire et l’architecture de ce monument de style roman, remanié au 19e siècle par l’architecte diocésain Joseph Bigot. Une visite guidée proposée par Alain Pennec de l’association Histoire et Patrimoine de Kemperle. .
Rue de la Paix Abbatiale Sainte-Croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement L’abbatiale sainte-croix, un monument précurseur et innovant JEMP 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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