L’abbaye à la tombée de la nuit Déols

L’abbaye à la tombée de la nuit Déols vendredi 18 juillet 2025.

L’abbaye à la tombée de la nuit

6 rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 21:00:00

fin : 2025-08-22 22:30:00

Date(s) :

2025-07-18

Découvrez l’abbaye avec une autre luminosité L’abbaye à la tombée de la nuit.

5.5 .

6 rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee.deols@gmail.com

English :

Discover the abbey in a different light: The abbey at dusk.

German :

Entdecken Sie die Abtei in einem anderen Licht: Die Abtei in der Abenddämmerung.

Italiano :

Scoprite l’abbazia sotto una luce diversa: l’abbazia al tramonto.

Espanol :

Descubra la abadía bajo otra luz: la abadía al anochecer.

L’événement L’abbaye à la tombée de la nuit Déols a été mis à jour le 2025-07-07 par BERRY