L’abbaye bénédictine de Bleurville fête les 50 ans des Amis de Saint-Maur, Abbaye Saint-Maur, Bleurville

L’abbaye bénédictine de Bleurville fête les 50 ans des Amis de Saint-Maur Samedi 19 septembre, 14h00 Abbaye Saint-Maur Vosges

Entrée : 1 € et libre participation aux frais du concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle au public de l’ancienne abbatiale bénédictine Saint-Maur (Xe-XIe-XIVe-XVIe-XVIIIe s.) dans le cadre du cinquantenaire de la création de l’association des Amis de Saint-Maur en charge de sa gestion et de son animation. Un concert sera donné à 16h par l’ensemble « Cordes sensibles » d’Epinal.

Abbaye Saint-Maur 4 Rue des écoles, 88410 Bleurville Bleurville 88410 Vosges Grand Est http://histoirepatrimoinebleurvillois.hautetfort.com Fondée dans la première moitié du XIe siècle par un comte de Toul, pour une communauté de moniales bénédictines, l’abbaye bénédictine est transformée en prieuré en 1128.

Victime des hommes, des siècles et des guerres, le monument a connu maintes destructions et reconstructions au cours du XIVe, du XVIe et du XVIIIe siècle, avant d’être victime de la Révolution, période pendant laquelle les bâtiments sont vendus à un paysan. L’édifice est alors transformé en remise agricole.

Restaurée à partir de 1974, l’ancienne abbatiale conserve une remarquable crypte pré-romane des XIe-XIVe siècles. Le prieuré voisin, du XVIIIe siècle, abrite un musée de la piété populaire. Parking gratuit.

Ouverture exceptionnelle au public de l’ancienne abbatiale bénédictine Saint-Maur (Xe-XIe-XIVe-XVIe-XVIIIe s.) dans le cadre du cinquantenaire de la création de l’association des Amis de Saint-Maur à…

© Association des Amis de Saint-Maur / Alain Beaugrand