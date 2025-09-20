L’Abbaye de Bégard : visites, expositions, rencontres et temps forts musicaux ! Abbaye de Bégard Gwenezhan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Abbaye de Bégard vous ouvre ses portes pour partager la richesse de son histoire, la vitalité et la diversité des projets qui l’anime. Au fil des visites, expositions, rencontres et temps forts musicaux, le public est invité à découvrir un lieu en devenir et à participer à la construction collective de sa mémoire et de son avenir.

Samedi 20 septembre

En Continu

10h-12h / 14h-17h – Visites de la future Cité de la Musique Bretonne

La Grande Collecte : objets, disques, affi ches, livres, revues, instruments, …

10h-17h : Permanence ouverte sur le projet de l’abbaye : présentation de l’état d’avancement du projet de réhabilitation et réponse à vos questions

14h-18h – Visites Guidées de l’Abbaye, du cloître et de la chapelle

Expositions :

• Dans le jardin du cloître : Les Tisseuses de liens

• Dans le cloître : Reproductions de peintures de Lucien POUËDRAS «La Mémoire des Champs»

… Mais aussi peintures de «Cadréa», réalisations des patients «La Parenthèse», expositions «Missions de Madagascar (Bon Sauveur et Guingamp-Paimpol Agglomération)»

Les Temps forts du samedi :

14h-17h – Chantier participatif : recueil mémoriel de vos témoignages de l’ancienne Congrégation des Sœurs de Caen et de l’Hôpital du Bon Sauveur…

17h – Table Ronde : « La musique bretonne en Trégor aux 18-19ème siècles », par B. Lasbleiz, J. Ourvois et O. Charles

-> Dans la salle capitulaire de l’Abbaye

Dimanche 21 septembre

En Continu

10h-18h – Visites guidées de l’Abbaye, du cloître et de la chapelle

Expositions :

• Dans le jardin du cloître : Les Tisseuses de liens

• Dans le cloître : Reproductions de peintures de Lucien Pouëdras «La Mémoire des Champs»

… Mais aussi peintures de «Cadréa», réalisations des patients «La Parenthèse», expositions «Missions de Madagascar (Bon Sauveur et Guingamp-Paimpol Agglomération)»

Le Temps fort du Dimanche:

15h30 – Concert d’Orgue : concert promenade en musique dans la chapelle

Abbaye de Bégard rue du Bon Sauveur 22140 Bégard Gwenezhan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/avenir-projets/une-nouvelle-vie-pour-labbaye/

Aymeric Artus