L’Abbaye de Blanche Couronne La Chapelle-Launay

L’Abbaye de Blanche Couronne La Chapelle-Launay samedi 20 septembre 2025.

L’Abbaye de Blanche Couronne

Lieu-dit Blanche Couronne La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les sites mis en valeur par les associations et participez au rallye de la Ronde du Patrimoine avec l’Office de Tourisme Estuaire et Sillon en essayant de résoudre les énigmes !

Fondée au XIIe siècle, l’abbaye de Blanche-Couronne fait l’objet d’un chantier de restauration mené depuis 2019 par le Département de Loire-Atlantique.

Au programme

> Visites guidées par les Compagnons de Blanche Couronne.

> Retour sur les travaux de fouilles effectués.

> Présentation d’artisanat d’art et expositions de peinture. .

Lieu-dit Blanche Couronne La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

