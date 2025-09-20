L’Abbaye de Cluny et les sites clunisiens Rue du 11 Août 1944 Cluny

L’Abbaye de Cluny et les sites clunisiens

Rue du 11 Août 1944 Cellier de l’Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire

Du Moyen Âge à la période contemporaine, de l’Écosse à l’Espagne et du Portugal à la Pologne, avec son influence sur la vie religieuse et culturelle de la société de l’époque, sur le façonnement des villes européennes et sur la pensée politique, Cluny a apporté une contribution décisive à l’émergence de l’Europe moderne.

Cette exposition est un écho à la candidature au patrimoine mondial de l’Unesco de L’abbaye de Cluny et le réseau des sites clunisiens portée par la Fédération Européenne des Sites Clunisiens.

Public à partir de 10 ans .

Rue du 11 Août 1944 Cellier de l’Abbaye de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93

