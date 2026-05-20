Fontaine-le-Comte

L’abbaye de Fontaine-le-Comte

1 rue de la vallée Chauveau Fontaine-le-Comte Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l’abbaye Notre-Dame a été fondée vers 1130 par Guillaume VIII, comte de Poitou-duc d’Aquitaine puis protégée par Aliénor d’Aquitaine. Pillée et dégradée à plusieurs reprises pendant la guerre de Cent ans puis les guerres de Religions, le site abbatial conserve encore aujourd’hui une partie de ses espaces église, réfectoire, infirmerie, logis fortifié de l’abbé et empreinte du cloître. .

1 rue de la vallée Chauveau Fontaine-le-Comte 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr

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English : L’abbaye de Fontaine-le-Comte

L’événement L’abbaye de Fontaine-le-Comte Fontaine-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Grand Poitiers