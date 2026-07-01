L’abbaye de Gorze au fil des siècles, Eglise abbatiale, Gorze

Informations pratiques

L’abbaye de Gorze au fil des siècles 19 et 20 septembre Eglise abbatiale Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’abbaye de Gorze a été fondée par Saint Chrodegang en 749.

Haut lieu de la chrétienté et berceau du chant grégorien, cette abbaye bénédictine a été détruite en 1552.

Visite du musée, de l’église et des jardins du Palais Abbatial construit en 1697.

Eglise abbatiale 2 place Beauvent 57680 Gorze Gorze 57680 Moselle Grand Est Le village de Gorze s’est formé autour d’une abbaye bénédictine fondée en 749 par Chrodegang, évêque de Metz et conseiller de Pépin le Bref. C’est alors un haut-lieu de spiritualité, où les moines développèrent l’art du plain-chant, ancêtre du chant grégorien. Devenu abbaye royale sous la protection du roi de France, le bâtiment fut incendié en 1479, puis pillé en 1483. En 1572, le pape Grégoire XIII sécularise l’abbaye.

Elle renferme les reliques de saint Gorgon.

L’abbaye de Gorze a été fondée par Saint Chrodegang en 749.

Guittet