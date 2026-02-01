L’Abbaye du Geek Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

L’Abbaye du Geek

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

Date(s) :

2026-02-13

L’Abbaye d’Ecurey vous propose un nouvel événement intitulé l’Abbaye du Geek.

Place à la détente autour du jeu vidéo ! Au programme, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle de la microfolie, du rétrogaming, des minis tournois, mais aussi des jeux de société et de la prévention autour des écrans.

Tout public.

Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.Tout public

0 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est abbayedecurey@portesdemeuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Abbaye d’Ecurey is offering a new event entitled l’Abbaye du Geek.

It’s all about relaxing and playing video games! On the program: video games, virtual reality, microfolies, retrogaming, mini-tournaments, board games and screen prevention.

Open to all.

Catering and refreshments on site. Free admission.

L’événement L’Abbaye du Geek Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-02-03 par OT SUD MEUSE