L’abbaye Saint-Corneille et son quartier Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille. Compiègne samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ce musée, situé dans un ancien cloître, retrace l'histoire de l'abbaye Saint-Corneille fondée en 877. L'abbaye qui dépend directement du pape et non de l'évêque de Soissons prospère et les rois de France qui viennent séjourner à Compiègne la comblent d'attentions. Le musée présente un bel ensemble de sculpture religieuse d'époques médiévale et Renaissance issu des collections du musée Antoine Vivenel. Certaines sont liées à l'histoire du lieu comme la précieuse Vierge au pied d'argent (vers 1270) que le roi Saint-louis aurai offert à l'abbaye. D'autres témoignent de l'histoire religieuse de Compiègne.

Visite guidée sur l’histoire de l’abbaye Saint-Corneille et de son implantation dans la ville.

Photo Ch. Schryve, les musées de Compiègne