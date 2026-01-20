L’ABC DU HAUT-MINERVOIS ANIMATIONS SUR LES REPTILES Castans

L’ABC DU HAUT-MINERVOIS ANIMATIONS SUR LES REPTILES

Route de Pradelles Castans Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Observez les reptiles et apprenez à identifier les espèces locales. Une initiation passionnante pour mieux comprendre ces animaux discrets.

L’ABC (Atlas de la biodiversité communale) du Haut-Minervois permet, sur un territoire donné, de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel, faune et flore.

L’ABC est proposé par l’Office français de la biodiversité qui soutient, chaque année, des projets, tels que ceux qui ont été retenus, dans le Haut-Minervois, sur les communes de Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois et Caunes-Minervois.

L’ABC va permettre le suivi scientifique de groupes d’espèces (rapaces, reptiles, chauve-souris mais aussi flore) par les équipes de deux associations ; Ecodiv et Derivaz. Et une série d’animations seront ainsi proposées sur le territoire jusqu’en septembre 2026.

.

Route de Pradelles Castans 11160 Aude Occitanie +33 7 50 55 28 98 j.colle@rainette-ecologie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Observe reptiles and learn to identify local species. A fascinating introduction to these discreet animals.

The ABC (Atlas of Communal Biodiversity) of Haut-Minervois is a way of identifying, preserving and promoting the natural heritage, flora and fauna of a given area.

The ABC is proposed by the French Office for Biodiversity, which each year supports projects such as those selected in the Haut-Minervois, in the communes of Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois and Caunes-Minervois.

The ABC will enable scientific monitoring of species groups (birds of prey, reptiles, bats and flora) by teams from two associations: Ecodiv and Derivaz. A series of events will be organized throughout the region until September 2026.

L’événement L’ABC DU HAUT-MINERVOIS ANIMATIONS SUR LES REPTILES Castans a été mis à jour le 2026-01-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme