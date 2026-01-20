L’ABC DU HAUT-MINERVOIS FETE DE LA NATURE Villeneuve-Minervois

L’ABC DU HAUT-MINERVOIS FETE DE LA NATURE

32 Avenue du Jeu de Mail Villeneuve-Minervois Aude

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Nature et biodiversité seront les maîtres mots de cette journée avant tout festive, pour petits et grands, et placée sous le signe du partage ateliers, balades, animations conviviales, il y en aura pour tous les goûts !

L’ABC (Atlas de la biodiversité communale) du Haut-Minervois permet, sur un territoire donné, de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel, faune et flore.

L’ABC est proposé par l’Office français de la biodiversité qui soutient, chaque année, des projets, tels que ceux qui ont été retenus, dans le Haut-Minervois, sur les communes de Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois et Caunes-Minervois.

L’ABC va permettre le suivi scientifique de groupes d’espèces (rapaces, reptiles, chauve-souris mais aussi flore) par les équipes de deux associations ; Ecodiv et Derivaz. Et une série d’animations seront ainsi proposées sur le territoire jusqu’en septembre 2026.

32 Avenue du Jeu de Mail Villeneuve-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 7 50 55 28 98 j.colle@rainette-ecologie.com

English :

Nature and biodiversity will be the key words of this festive day, for young and old alike, with a focus on sharing: workshops, walks, friendly events, there’s something for everyone!

The ABC (Atlas of Communal Biodiversity) of Haut-Minervois is a way of identifying, preserving and promoting the natural heritage, flora and fauna of a given area.

The ABC is proposed by the French Office for Biodiversity, which supports annual projects such as those selected in the Haut-Minervois, in the communes of Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois and Caunes-Minervois.

The ABC will enable scientific monitoring of species groups (birds of prey, reptiles, bats and flora) by teams from two associations: Ecodiv and Derivaz. A series of events will be organized throughout the region until September 2026.

