L’ABC DU HAUT-MINERVOIS FREQUENCE GRENOUILLE Castans

L’ABC DU HAUT-MINERVOIS FREQUENCE GRENOUILLE

Route de Pradelles Castans Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Partez à la rencontre des amphibiens lors d’une sortie nocturne inoubliable. Une immersion sensorielle au cœur de la nuit pour observer la vie discrète de ces espèces…

L’ABC (Atlas de la biodiversité communale) du Haut-Minervois permet, sur un territoire donné, de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel, faune et flore.

L’ABC est proposé par l’Office français de la biodiversité qui soutient, chaque année, des projets, tels que ceux qui ont été retenus, dans le Haut-Minervois, sur les communes de Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois et Caunes-Minervois.

L’ABC va permettre le suivi scientifique de groupes d’espèces (rapaces, reptiles, chauve-souris mais aussi flore) par les équipes de deux associations ; Ecodiv et Derivaz. Et une série d’animations seront ainsi proposées sur le territoire jusqu’en septembre 2026.

.

Route de Pradelles Castans 11160 Aude Occitanie +33 7 50 55 28 98 j.colle@rainette-ecologie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet the amphibians on an unforgettable nocturnal outing. A sensory immersion in the heart of the night to observe the discreet life of these species…

The ABC (Atlas of Communal Biodiversity) of the Haut-Minervois is a way of identifying, preserving and promoting the natural heritage, flora and fauna of a given area.

The ABC is proposed by the French Office for Biodiversity, which each year supports projects such as those selected in the Haut-Minervois, in the communes of Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois and Caunes-Minervois.

The ABC will enable scientific monitoring of species groups (birds of prey, reptiles, bats and flora) by teams from two associations: Ecodiv and Derivaz. A series of events will be organized throughout the region until September 2026.

L’événement L’ABC DU HAUT-MINERVOIS FREQUENCE GRENOUILLE Castans a été mis à jour le 2026-01-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme