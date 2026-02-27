L’Abécédaire des buveurs de thé Villé
L’Abécédaire des buveurs de thé Villé mardi 10 mars 2026.
L’Abécédaire des buveurs de thé
rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-10
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-10
Dans cet abécédaire poétique et parfumé de Florence Jenner-Metz et Barbara Martinez, chaque lettre infuse un thé et un métier tout droit sortis de l’imaginaire.
Du bricoleur du dimanche à la Wonder woman, un voyage sensoriel, drôle et délicat. A savourer dès les premières lettres, pour rêver grand… et infuser plus loin. .
rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 40 mediathequevalleedeville@alsace.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’Abécédaire des buveurs de thé Villé a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé