L’abécédaire Musical La Comédie itinérante Salle Polyvalente Mirabel-et-Blacons

L’abécédaire Musical La Comédie itinérante

Salle Polyvalente 1275 Av. Des 3 Becs Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

eunes 12-30 ans demandeur d’emploi intermittent du spectacle accompagnant d’une personne en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

À mi-chemin entre le théâtre musical et le concert animé, ce duo complice associant une pianiste et un violoniste-altiste embarque néophytes comme mélomanes dans un voyage sonore aussi ludique qu’inattendu.

English :

Halfway between musical theater and animated concert, this complicit duo of pianist and violinist-altist takes novices and music lovers alike on a journey of sound as playful as it is unexpected.

