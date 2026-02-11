L’abécédaire Musical La Comédie itinérante Salle Polyvalente Mirabel-et-Blacons
L’abécédaire Musical La Comédie itinérante
Salle Polyvalente 1275 Av. Des 3 Becs Mirabel-et-Blacons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
jeunes 12-30 ans demandeur d'emploi intermittent du spectacle accompagnant d'une personne en situation de handicap
Début : 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04
À mi-chemin entre le théâtre musical et le concert animé, ce duo complice associant une pianiste et un violoniste-altiste embarque néophytes comme mélomanes dans un voyage sonore aussi ludique qu’inattendu.
Salle Polyvalente 1275 Av. Des 3 Becs Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20
Halfway between musical theater and animated concert, this complicit duo of pianist and violinist-altist takes novices and music lovers alike on a journey of sound as playful as it is unexpected.
