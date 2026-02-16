L’abécedaire musical Salle des fêtes Lapeyrouse-Mornay

L’abécedaire musical

Dans le cadre de la Comédie itinérante. À mi-chemin entre théâtre musical et concert animé, ce duo complice entre une pianiste et un violoniste-altiste virtuoses embarque néophytes comme mélomanes dans un voyage sonore aussi ludique qu’inattendu.

Salle des fêtes 7 place Jérôme Cavalli Lapeyrouse-Mornay 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

As part of the Comédie itinérante tour. Halfway between musical theater and animated concert, this complicit duo between a virtuoso pianist and violinist-artist takes novices and music lovers alike on a journey of sound as playful as it is unexpected.

