L’Abécédaire sans réponse (sortie de résidence), Théâtre Jean Lurçat, Aubusson

L’Abécédaire sans réponse (sortie de résidence) Samedi 21 février, 15h00 Théâtre Jean Lurçat Creuse

Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:00:00+01:00

26 lettres dans notre alphabet.

26 occasions de mots, noms de personnage, noms de planètes, d’animaux, de concepts ou de récits…

26 invitations à voyager ensemble dans le temps long, très long, de la vie, depuis les très lointaines origines jusqu’à maintenant.

Chaque lettre a aussi son instrument, sa voix, son identité sonore.

Un rituel.

Un.e enfant tire au sort UNE LETTRE.

E comme Eau de mer, L comme Labyrinthe, V comme Vi(d)e, I comme Icare, M comme Mélancolie, K comme la Kahina, U comme Univers…

À chaque lettre tirée, l’acteur.ice offre avec le musicien, un voyage autour de ce mot tiré au sort.

Ça sera une histoire, un conte, un poème, ou une chanson, et aussi une image (fixe), un objet à regarder, à toucher, une interaction.

Et un bain sonore. Un voyage acoustique.

Un espace musical qui s’ouvre et agit, soutient ou engendre le récit.

L’actrice et le musicien tissent ensemble la parole, mêlent les voix, les notes, les mots et le geste.

Pour flotter ensemble dans la très longue histoire des mystères partagés.

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers, 23200 Aubusson, France

L’Instant Propice Théâtre Sortie de résidence