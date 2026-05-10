Morschwiller

L’abeille et la biodiversité

1 Route de Brumath Morschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir l’univers fascinant des abeilles et leur rôle essentiel dans la biodiversité.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Venez découvrir l’univers fascinant des abeilles et leur rôle essentiel dans la biodiversité.

Au programme dégustation de miels, présentation du matériel apicole, sensibilisation aux dangers qui menacent les abeilles, approche des ruches en toute sécurité et ateliers pour apprendre à préserver et observer les insectes pollinisateurs.

Un atelier sera également consacré au **bol alimentaire estival des abeilles**, pour comprendre quelles ressources florales leur sont indispensables en été.

Une animation ludique et pédagogique pour petits et grands. .

1 Route de Brumath Morschwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

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English :

Come and discover the fascinating world of bees and their essential role in biodiversity.

L’événement L’abeille et la biodiversité Morschwiller a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau