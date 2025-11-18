L’abeille et le fil Boutique l’Ephémère Orléans
L’abeille et le fil Boutique l’Ephémère Orléans jeudi 11 décembre 2025.
L’abeille et le fil Jeudi 11 décembre, 12h00 Boutique l’Ephémère Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Boutique l’Ephémère Halles Châtelet Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/l_abeille_et_le_fil?igsh=MTl1aDloM2I3MGcxeg== »}]
Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année