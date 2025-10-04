L’abeille, sentinelle de l’environnement Le Passage – Médiathèque et galerie Rémalard en Perche

L’abeille, sentinelle de l’environnement Le Passage – Médiathèque et galerie Rémalard en Perche samedi 4 octobre 2025.

L’abeille, sentinelle de l’environnement Samedi 4 octobre, 16h30 Le Passage – Médiathèque et galerie Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Rémalard-en-Perche est située dans le périmètre du conservatoire de l’abeille noire du Perche. Pour sensibiliser à la présence de cet insecte et plus généralement au rôle des abeilles dans notre environnement, le Passage, en partenariat avec le Parc naturel régional du Perche, accueille Juliette Dorizon pour une présentation interactive autour de ses maquettes géantes. Les apiculteurs du CETA Abeille noire de l’Orne proposeront aussi une présentation de leurs missions ainsi que des dégustations de miels.

Tête, thorax, abdomen, mais aussi ailes et partie démontables pour tout savoir sur la biologie de l’abeille : Juliette Dorizon fabrique elle-même ses outils de médiation scientifique. « J’ai été bercée par l’émission C’est pas sorcier et je rêvais de faire comme Jamy », confie la jeune animatrice qui a conçu spécialement son atelier « Abeilles sensibles » pour permettre au grand public de tout savoir sur l’abeille.

Les apiculteurs du Conservatoire de l’abeille noire de l’Orne, dont le coeur se situe à la Maison du Parc naturel régional du Perche, inviteront quant à eux à la découverte de notre abeille locale. En plus des pressions que connaissent toutes les abeilles, l’abeille noire du Perche est menacée par le métissage avec des abeilles étrangères. Les apiculteurs évoqueront l’action de ce conservatoire génétique et présenteront plusieurs des produits de la ruche.

L’après-midi s’achèvera par l’inauguration de deux panneaux d’information installés dans la plaine de loisirs de Rémalard pour continuer à informer sur le rôle du conservatoire de l’abeille noire du Perche et sensibiliser le grand public à la sauvegarde des abeilles, véritables sentinelles de l’environnement.

Le Passage – Médiathèque et galerie 2 bis rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Bellou-sur-Huisne Orne Normandie 0233836593 https://remalardenperche.fr/lepassage/ https://www.facebook.com/LePassageRemalardenPerche Ouvert en avril 2021 dans les vestiaires réhabilités de l’ancienne piscine, Le Passage est le lieu de tous les arts et de tous les savoirs : animations pour petits et grands, conférences, expositions, sorties nature, concerts, sciences participatives… sont proposés tout au long de l’année.

Il regroupe une médiathèque, une mini-galerie d’art et un espace de rencontres, conférences, spectacles…

Le Passage est un tiers-lieu : lieu du faire-ensemble, du partage, lieu hybride où se côtoient plusieurs activités, en transformation permanente pour répondre aux attentes du collectif qui l’anime et qui l’utilise.

Toutes les activités du Passage sont gratuites et ouvertes à tous.

