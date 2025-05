L’abeille sentinelle de l’environnement – Nedde, 25 mai 2025 15:00, Nedde.

Haute-Vienne

L'abeille sentinelle de l'environnement 588 Impasse de Chaud Nedde Haute-Vienne

Début : 2025-05-25 15:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Lorsque l’on parle d’insectes pollinisateurs on pense avant tout aux abeilles sociales, les papillons mais on oublie qu’il y a bien plus d’insectes qui entent dans cette catégorie. C’est ce que nous souhaitons vous révéler avec cette animation.

Nous allons aussi bien sûr s’attarder sur l’abeille sociale, sur le fonctionnement de la ruche, sur le travail de l’apiculteur et sur les différents produits extraits de la ruche.

Cette animation se terminera par une dégustation de miels et la fabrication d’une bougie en cire d’abeille ! .

588 Impasse de Chaud

Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 02 55 info@lacitedesinsectes.com

