Label à faire en faites Label à faire Fouesnant

Label à faire en faites

Label à faire 39 Z.A. Parc Ar C’Hastel Fouesnant Finistère

Une action portes ouvertes est organisée, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, a l’espace de vie social Label à faire Label à faire en faites.

Les participants, bénévoles et salariés présenteront nos activités toutes orientées vers le réemploi, la réparation, la réutilisation et la réduction des déchets. Des animations ouvertes à tous seront spécialement organisées couture, tissage, informatique, cuisine, tatakizomé, vélo et autres ! .

Label à faire 39 Z.A. Parc Ar C’Hastel Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 11 93 05

