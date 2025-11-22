Label à faire en faites Label à faire Fouesnant
Label à faire en faites Label à faire Fouesnant samedi 22 novembre 2025.
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Une action portes ouvertes est organisée, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, a l’espace de vie social Label à faire Label à faire en faites.
Les participants, bénévoles et salariés présenteront nos activités toutes orientées vers le réemploi, la réparation, la réutilisation et la réduction des déchets. Des animations ouvertes à tous seront spécialement organisées couture, tissage, informatique, cuisine, tatakizomé, vélo et autres ! .
Label à faire 39 Z.A. Parc Ar C’Hastel Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 11 93 05
