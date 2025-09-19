Label architecture contemporaine remarquable : hommage à Jean Prouvé Le Potager du Dauphin Meudon

Label architecture contemporaine remarquable : hommage à Jean Prouvé Vendredi 19 septembre, 15h00 Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:+ – 2025-09-19T17:+

Fin : 2025-09-19T15:+ – 2025-09-19T17:+

Les « maisons Prouvé » de Meudon ont reçu, grâce à l’association Sans Souci et les copropriétaires des maisons, le label Architecture contemporaine remarquable décerné par le ministère de la Culture. Les Journées Européennes du Patrimoine, cette année sur le thème du patrimoine architectural, sont l’occasion de comprendre l’apport majeur de Jean Prouvé au design et à la construction urbaine, l’originalité des maisons de Meudon type Métropole et Coque rendues presque uniques après l’abandon du projet de fabrication à l’échelle industrielle. Comprendre la vision remarquable de la construction, du design mais aussi du management de production de Jean Prouvé éclaire sur bien des sujets de l’architecture d’après-guerre, en particulier les besoins immenses de (re)construction de l’époque. Les conférences, animées par différents spécialistes de l’architecture et de l’oeuvre de Prouvé, inaugurent le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, et sont illustrées par une exposition de mobilier de la Maison Vitra de design Prouvé au Potager du Dauphin.

VENDREDI 19 SEPTEMBRE – 15H

Potager du Dauphin

Gratuit, réservation souhaitée

https://billetterie.meudon.fr/abonnement_grille?lng=1&id_abonnement=1499&categorie=CYCLES_CONFERENCES

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/abonnement_grille?lng=1&id_abonnement=1499&categorie=CYCLES_CONFERENCES »}] Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Association Sans souci