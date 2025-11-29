Labenne en Rose et bleu Pièce de théatre Le bénéfice du doute Labenne

Place de la République Labenne Landes

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Pour clôturer Octobre rose et Movember 2025, à la salle des fêtes, l’association Bulles et Cie vous propose la pièce Le bénéfice du doute , interprétée par la troupe adulte.

Une soirée théâtrale pour clôturer Octobre rose et Movember 2025

Pour conclure cette édition solidaire, l’association Bulles et Cie vous propose la pièce Le bénéfice du doute , interprétée par la troupe adulte, le samedi 29 novembre à 20h à la salle des Fêtes.

La billetterie sera intégralement reversée à l’association Hope Team East.

Réservation sur helloasso.com/associations/bulles-et-compagnie .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Labenne en Rose et bleu Pièce de théatre Le bénéfice du doute

To mark the end of Pink October and Movember 2025, the Bulles et Cie association is staging the play Le bénéfice du doute (The benefit of the doubt), performed by the adult troupe, at the Salle des Fêtes.

German : Labenne en Rose et bleu Pièce de théatre Le bénéfice du doute

Zum Abschluss des Rosa Oktobers und des Movember 2025 zeigt der Verein Bulles et Cie im Festsaal das Stück Le bénéfice du doute (Der Vorteil des Zweifels), das von der Erwachsenengruppe aufgeführt wird.

Italiano :

In occasione della fine dell’Ottobre Rosa e del Movember 2025, Bulles et Cie metterà in scena uno spettacolo teatrale intitolato Le bénéfice du doute (Il beneficio del dubbio), interpretato dalla troupe di adulti presso la Salle des Fêtes.

Espanol : Labenne en Rose et bleu Pièce de théatre Le bénéfice du doute

Con motivo del fin del Octubre Rosa y de Movember 2025, Bulles et Cie pondrá en escena una obra de teatro titulada Le bénéfice du doute (El beneficio de la duda), interpretada por la compañía de adultos en la Salle des Fêtes.

