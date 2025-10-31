LABES Montval-sur-Loir
LABES Montval-sur-Loir vendredi 30 janvier 2026.
LABES
92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 21:20:00
2026-01-30
Labes qui signifie tout va bien en arabe est une ode à la joie, née du chaos. À travers cette nouvelle création chorégraphique, la metteuse en scène interroge la résilience, la lumière dans les ténèbres, et notre capacité à rester debout malgré tout
92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 79 47 97 lacastelorienne@montvalsurloir.fr
English :
Labes, which means all’s well in Arabic, is an ode to joy born of chaos. Through this new choreographic creation, the director questions resilience, light in the darkness, and our ability to stand tall despite everything
German :
Labes was auf Arabisch alles in Ordnung bedeutet ist eine Ode an die Freude, die aus dem Chaos entsteht. Mit dieser neuen choreografischen Kreation stellt die Regisseurin Fragen zur Resilienz, zum Licht in der Finsternis und zu unserer Fähigkeit, trotz allem aufrecht zu bleiben
Italiano :
Labes che in arabo significa tutto va bene è un’ode alla gioia che nasce dal caos. In questo nuovo lavoro coreografico, il regista esamina la resilienza, la luce nell’oscurità e la nostra capacità di stare in piedi nonostante tutto
Espanol :
Labes -que significa todo va bien en árabe- es una oda a la alegría nacida del caos. En esta nueva obra coreográfica, el director examina la resiliencia, la luz en la oscuridad y nuestra capacidad para mantenernos firmes a pesar de todo
