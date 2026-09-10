Informations pratiques

Labes, Selim Ben Safia – Association Al Badil Triangle, cité de la danse Rennes Vendredi 6 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

En Arabe, Labes signifie « tout va bien ». Traversés par la dabké palestinienne, les rythmes tunisiens et la viole de gambe, les corps opposent à la paralysie un élan vital, un geste de résilience.

**Labes, en arabe, signifie « tout va bien ».**

Traversé par l’énergie de la dabké palestinienne et les rythmes traditionnels tunisiens, les chants funèbres et les accents universels de la viole de gambe, Labes fait la démonstration de la force de l’art, de la vulnérabilité et du collectif face à l’adversité.

La scénographie de Nadia Kaabi-Linke transforme le plateau en espace hanté par les ombres du Quartier maghrébin de Jérusalem. Les quatre danseur·euses et la musicienne opposent à la paralysie un élan vital, un geste de résilience. Selim Ben Safia affirme une chorégraphie puissante et joyeuse, une ode à la danse de la vie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-06T21:30:00.000+01:00

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Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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