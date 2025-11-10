Labess New Morning Paris

Qu’il chante en arabe, sa langue maternelle, en français ou espagnol, le Chanteur du groupe, Nedjim Bouizzoul, raconte de sa voix expressive des histoires empreintes d’authenticité qui oscillent entre réalisme et espoir, douceur et fureur. Il chante l’exil en retraçant les joies et les détresses qui parsèment le parcours de la terre d’origine à la terre d’accueil, et vice-versa. À travers sa poésie, il propose une réflexion sur la diversité culturelle et sur la nécessité de vivre unis, malgré les différences.

Le groupe LABESS qui signifie « tout va bien » en arabe, vous propose de découvrir la beauté et la richesse de sa musique. Fusion de rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles d’Afrique.

Le mardi 11 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

Le lundi 10 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 27 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

