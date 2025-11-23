Labiche Labiche Labiche Les Garennes sur Loire
Labiche Labiche Labiche Les Garennes sur Loire vendredi 16 janvier 2026.
Labiche Labiche Labiche
Salle Aimé Moron Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-16
.
Salle Aimé Moron Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire troudememoire.blaison@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Labiche Labiche Labiche Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages