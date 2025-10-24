Labiche Repetita Rue Georges Schiever Avallon

Labiche Repetita

La comédie qui vous fait passer derrière le rideau !

Quand le vaudeville est aussi en coulisses…

La grande famille du théâtre est-elle un mythe ou une réalité ?

Découvrez la demi-heure qui précède l’entrée du public et la représentation qui la suit. Une compagnie professionnelle joue La main leste du grand vaudevilliste Eugène Labiche. Sans production, ils ont monté leur spectacle avec les moyens du bord et leur amour du théâtre. Malheureusement, ce soir, un dégât des eaux leur fait quitter la loge pour se préparer sur la scène.

L’enthousiasme s’est émoussé, les quiproquos et les rancœurs surgissent. Une journaliste est enfin dans la salle, la tension est vive au moment du lever du rideau…

Vont-ils aller au bout de cette représentation chaotique ?

Une comédie inoubliable par une troupe survoltée.

Compagnie Le Ricochet Théâtre

Interprètes Matthias Bensa, Delphine Grand, Coralie Lascoux, Thomas Pelikan et Emilie Pfeffer

Mise en scène Coralie Lascoux

Auteurs Coralie Lascoux et Eugène Labiche

Comédie À partir de 8 ans Durée 1h25 .

