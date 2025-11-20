Lab’Industrie : Vivez l’expérience au cœur du territoire d’industrie Pays de Gex – Terre Valserhône Pays de Gex Entreprises Saint-Genis-Pouilly

Lab’Industrie : Vivez l’expérience au cœur du territoire d’industrie Pays de Gex – Terre Valserhône Jeudi 20 novembre, 09h00 Pays de Gex Entreprises Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T16:30:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T16:30:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie du 17 au 23 novembre 2025, nous organisons un événement pédagogique et immersif dans le monde de l’industrie afin de sensibiliser les jeunes du territoire aux métiers de l’industrie et de valoriser les perspectives d’orientation dans ce secteur stratégique.

Plus spécifiquement, nous souhaitons faire découvrir la diversité des métiers de l’industrie dans un format accessible, interactif et ludique et déconstruire les stéréotypes liés au secteur industriel.

Cet événement construit en partenariat avec l’UIMM, la Cité des Métiers, Pangloss, Altec, France Travail, La Mission Locale aura lieu le 20 novembre 2025, dans les locaux de Pays de Gex Entreprises sur le Technoparc de Saint-Genis-Pouilly. Il s’adressera plus spécifiquement à des classes de 4ème ou 3ème. A travers un parcours ludique et participatif de 1h30, les élèves découvriront l’itération, la conception, la production et la maintenance. 2 ateliers en marge du parcours permettront une vision plus large des métiers de l’industrie et une présentation de FOR INDUSTRIE.

Pays de Gex Entreprises 50 rue Gustave Eiffel 01160 Saint-Genis-Pouilly Saint-Genis-Pouilly 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « jboudet@paysdegexagglo.fr »}]

